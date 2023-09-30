BŞEÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), dünya çapındaki üniversiteleri derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin yayımladığı THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda yer aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'na dahil olmak için kurumların karşılaması gereken 3 temel kriter olan son 5 yıllık süreçte 1000 adet akademik yayın üretmek, lisans seviyesinde eğitim vermek ve yaşam bilimleri, mühendislik, fiziksel bilimler gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak gibi şartları sağlayan üniversitenin, ilk başvurusunu 2022 yılında gerçekleştirdiği belirtilerek, THE 2023 yılı dünya üniversiteleri sıralamasında raportör statüsünde yer aldığı aktarıldı.

Üniversitenin hızla artan akademik yayın sayıları ve yayın çeşitliliği sayesinde, bu yıl gerçekleştirdiği başvurunun olumlu sonuçlandığını ve THE 2024 yılı dünya üniversiteleri sıralamasında da yerini aldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitelerin 5 alandaki 18 kategoriye göre değerlendirildiği ve öğretim elemanı ile öğrenci sayılarının oranları, araştırma gelirleri, araştırma üretkenliği, atıf etkisi, araştırma etkisi, uluslararası öğrenci oranları, uluslararası işbirlikleri ve endüstriyel gelirler gibi farklı ölçütlerin baz alındığı genel dünya sıralamasında 1501+’da yer aldı. Üniversitemiz, Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında başvurusu kabul edilen 75 üniversite arasında 36'ncı sırada yer alarak bir ilke imza atmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, başarının başlangıç olduğunu ve üniversitenin artan çalışma ivmesiyle daha üst sıralara yükseleceğine inandığını ifade eti.