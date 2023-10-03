Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi

        Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan otomobil ile yangının sıçradığı park halindeki otomobil yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan otomobil ile yangının sıçradığı park halindeki otomobil yandı.

        Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi'nde seyir halindeki Emre Karakum idaresindeki 26 EL 887 plakalı otomobilin bagaj kısmından duman çıktı.

        Bunu gören Karakum, aracı park etmek istedi. El freninin tutmaması nedeniyle geri giden araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Karakum ile ailesi son anda otomobilden indi.

        Yaklaşık 20 metre yanarak geri giden araç, Ali Aydın'a ait, park halindeki 11 DJ 037 plakalı otomobile çarptı. Alevler bu araca da sıçradı.

        Patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Bilecik'te bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
        Bilecik'te bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu
        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu