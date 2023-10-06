Bilecik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Pazaryeri Belediyesi hizmet binasının zemin katında faaliyet gösteren Metin Albayrak'a ait köfteci dükkanında bacadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen iş yeri sahibinin oğlu Emircan Albayrak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.