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        Pazaryeri Belediye Meclisi toplantı yaptı

        Pazaryeri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:39
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        Pazaryeri Belediye Meclisi toplantı yaptı
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        Pazaryeri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, 2024-2025-2026 yılı bütçesi, belediye tarifeleri, yüzme havuzu tahsisi, ek bütçe yapılması, su abonelikleri konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Belediyenin 2024 tahmini bütçesi 57 milyon 867 bin lira, 2025 bütçesi 69 milyon 440 bin 496 lira, 2026 tahmini bütçesi 83 milyon 328 bin 595 lira olarak belirlendi.

        Belediye mezbahasında KDV hariç büyükbaş hayvan kesimi 900 lira, küçükbaş ise 125 lira oldu. Ayrıca içme suyu, katı atık bedeli, iş makinaları saat ücreti, düğün ve toplantı salon fiyatlarında da artışa gidildi.

        Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

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