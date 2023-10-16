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        Bilecik'te ekmek fırınının bacasından çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te bir ekmek fırının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:03
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        Bilecik'te ekmek fırınının bacasından çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te bir ekmek fırının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Kumsal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasında biriken kurumdan kaynaklı yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Apartmanda yaşayan vatandaşlar, tedbiren bina dışına çıkarıldı.

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