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        Bilecik'teki uluslararası öğrenciler, BŞEÜ 2. Bilim Şenliği'nde ülkelerinin oyunlarını sergiledi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliği'nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ülkelerine ait oyunları sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:03
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        Bilecik'teki uluslararası öğrenciler, BŞEÜ 2. Bilim Şenliği'nde ülkelerinin oyunlarını sergiledi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliği'nde, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ülkelerine ait oyunları sergiledi.

        BŞEÜ TÖMER, 23 ülkeden 300 uluslararası öğrenciye Türkçe ve Türk kültürü eğitimi veriyor. Bilim Şenliği'nde stant açan TÖMER öğrencilerinden, Kazakistan, Sudan ve Gabon'dan gelenler, ülkelerine ait yemekleri ve oyunlarını sundu. Oyunları beğeni ile izleyen katılımcılar, bazılarına eşlik etti, yöresel ürünlerinden tattı.

        Kamu Yönetimi öğrencisi Kazakistanlı Katira Makhambet, AA muhabirine, ülkelerini tanıtmak amacıyla stant açtıklarını ve büyük ilgi gördüklerini ifade ederek, "Türkiye'nin sazı gibi bizimde dombramız var. Burada gelen misafirlere müzik dinletisi sunuyoruz ve yöresel kıyafetlerimizi sergiliyoruz. Kazakistanlı olarak Türkiye'yi çok seviyoruz ve burada okumaktan da çok mutluyuz. Son yıllarda Kazakistanlılar, Türkiye'de okumayı tercih ediyor." dedi.

        Sudanlı Maliye 2. sınıf öğrencisi Abdelsalam Osman da geleneksel kıyafetlerini giyerek, dans gösterilende bulunduklarını ve yöresel yemeklerini davetlilere ikram ettiklerini söyledi.

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