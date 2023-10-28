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        Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:07
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        Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik’te 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokağı'ndaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evde bulunan 3 çocuk ve bir kadın ile üst katta yaşayan hamile kadın, sokağa çıkarak yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Binada yaşayan 5 kişi ise olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı muayene edildi.

        Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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