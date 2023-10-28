Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bilecik’te 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokağı'ndaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan 3 çocuk ve bir kadın ile üst katta yaşayan hamile kadın, sokağa çıkarak yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Binada yaşayan 5 kişi ise olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı muayene edildi.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.