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        BŞEÜ'den özel çocuklara robotik kodlama eğitimi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim gereksinimli çocuklara kodlama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:33
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        BŞEÜ'den özel çocuklara robotik kodlama eğitimi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim gereksinimli çocuklara kodlama eğitimi verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Artsın tarafından Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Robotik Kodlama ile Tanışma Günü" dolayısıyla bilgiler verildi.

        Eğitimde, robotik kodlama ile ilgili temel kavramlar tanıtılarak, kodlama sırasında kullanılan teknik terimler anlatıldı.

        Teorik olarak öğretilen kavram ve terimlerin kullanımı eğlenceli içeriklerle destekleyerek öğrencilerin konuyu kavramalarına olanak sağlandı.

        Eğitimde öğrencilere robotik kodlama denemeleriyle uygulama yapmaları ve temel seviyede öğrendiklerini uygulamaya geçirerek pekiştirmelerine destek olundu.

        Galeri
        Galeri

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