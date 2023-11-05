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        Bilecik'teki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:38
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        Bilecik'teki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

        Pazaryeri ilçesi Bozcaarmut köyü Pazaryeri istikametinde Muhammed Enes D. (20) yönetimindeki 06 DAD 285 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu.

        Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Enes D. ve yolcu olarak motosiklette bulunan İpek A. (20) yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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