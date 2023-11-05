Bilecik'teki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesi Bozcaarmut köyü Pazaryeri istikametinde Muhammed Enes D. (20) yönetimindeki 06 DAD 285 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Enes D. ve yolcu olarak motosiklette bulunan İpek A. (20) yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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