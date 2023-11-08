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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:29
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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Sanayi Rampası'nda dönüş yapan Mehmet T. idaresindeki 26 AEA 803 plakalı motosiklet ile Bilecik Tugay Komutanlığı 1 No'lu Nizamiye önünden yola giren İsmail Ç. idaresindeki 11 EC 236 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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