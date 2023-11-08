Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sanayi Rampası'nda dönüş yapan Mehmet T. idaresindeki 26 AEA 803 plakalı motosiklet ile Bilecik Tugay Komutanlığı 1 No'lu Nizamiye önünden yola giren İsmail Ç. idaresindeki 11 EC 236 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet T, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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