Bilecik Valisi Aygöl, üretici kadınları Togg'la gezdirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg’un direksiyonuna geçerek, kadın üreticilerle tur attı.

Vali Aygöl, ilçe, belde ve köyleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Kızıldamlar köyünü ziyaret etti.

Muhtar Metin Gezen ve köylülerle bir süre sohbet eden Aygöl, köyde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Togg'un direksiyonuna geçerek, kestane kabağı üretiminde büyük katkısı olan kadınlarla köyde tur atan Aygöl, ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.