Bilecik'te "Eğitimde Nitelik ve Vizyon" tanıtım toplantısı yapıldı Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Eğitimde Nitelik ve Vizyon" (BİL-EN) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Eğitimde Nitelik ve Vizyon" (BİL-EN) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki programda, eğitime nitelik ve vizyon kazandırılmasını amaçladıklarını dile getirerek, çocuklara bir hedef oluşturabilir miyiz, çocukların geleceğine bir nitelik kazandırabilir miyiz, düşüncesiyle yola koyulduklarını söyledi.

Eğitimin sadece milli eğitime bırakılacak boyutta olmadığının altını çizen Aygöl, "Burada hedefimiz, Şeyh Edebali'nin topraklarındayız, Şeyh Edebali, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden yola çıkarak, öğrenciyi yaşat ki okul yaşasın, öğretmeni yaşat ki geleceğimiz aydınlansın sloganıyla haritamızı çizdik. Biz ilk önce öğretmenimizi ve öğrencimizi mutlu edecek, kendilerini ifade edebilecek huzurlu olacak ortamlar oluşturmamız lazım. Çünkü mutlu olmayan bir öğretmenin başkasını mutlu etme şansı yok zaten. Kendini ifade edemeyen bir öğrencinin başarılı olma şansı yok onun için onların fikirleri olacak, onların düşünceleri olacak." dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan programlarla kutladıklarını, yeni Türkiye Yüzyılının da bundan da parlak büyük başarıların öğrencilerin başarısı ve emeğiyle daha da güzel olacağını ifade etti.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile öğrenci ve velilerin katıldığı program, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın BİL-EN'in tanıtım sunumu yapması, öğrenci ve okul aile birliği başkanlarının görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.