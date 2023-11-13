Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        İnhisarlı kadınlar kurdukları kooperatifle hayallerini gerçekleştirdi

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 7 kadının girişimiyle kurulan kooperatifte üretilen sabun, sirke, nar pekmezi, nar reçeli, turşu, tarhana, salça gibi yöresel ürünlerin yanı sıra çok sayıda hediyelik eşya ülkenin dört bir yanına satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnhisarlı kadınlar kurdukları kooperatifle hayallerini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 7 kadının girişimiyle kurulan kooperatifte üretilen sabun, sirke, nar pekmezi, nar reçeli, turşu, tarhana, salça gibi yöresel ürünlerin yanı sıra çok sayıda hediyelik eşya ülkenin dört bir yanına satılıyor.

        Sakarya nehrinin beslediği bereketli topraklarıyla ve nar üretimiyle bilinen İnhisar ilçesinde 7 ev kadını, bir süre önce Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

        Dernek Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, ilçedeki kadınlar olarak böyle bir organizasyonun hayalini kurduklarını söyledi.

        Birlikte oturdukları bir an bu kararı verdiklerini kaydeden Arslan, "7 kadın kahraman arkadaş bir yola çıkmak istedik. Birlikte otururken karar verdik. Ne yapabiliriz ilçemiz için diye düşündük. Hadi dedik bir kooperatif kuralım. Zaten bunun hayaliyle yaşıyorduk. Anlaştık, 7 arkadaş kooperatif kurmaya karar verdik. Daha sonra ismi ne olsun dedik. Biliyorsunuz, ilçemizin simgesi nar. Narla ilgili bir şey olsun istedik. Nar ile İnhisar'ı birleştirdik ve Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu." diye konuştu.

        İlk başlarda çok az ürünleri olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

        "Şu anda ürünlerimize sürekli ürün ekliyoruz. Bizim amacımız narı ve ilçemizi tanıtmak. Narla ilgili kolonyamız var, sabunumuz var, sirkemiz var, nar ekşimiz var, nar pekmezimiz var, nar reçelimiz var. Narın sunumluklarını, hediyelik eşyalarını üretmeye başladık. Nardan anahtarlık bile yapıyoruz. Ayrıca turşularımız var, tarhanamız var. İnhisar sebzecilikle geçinen bir yer. Onu da değerlendirip salça yapıyoruz. Meşhur kaynatma salçamız var. Bayanlarımız gündüz bahçede kendi işlerini yapıyorlar. Akşam birlikte üretim hanemizde toplanıyoruz, üretim yapıyoruz. Tabii ki kooperatifçilik demek kazanmak demek. Bayanlar için de aile bütçesi için bir katkı demek. Buradan kazancımızın bir kısmını tekrar ürün alımında kullandıktan sonra diğer kısım kooperatif ortakları arasında pay ediliyor. Burası bizim satış merkezimiz. Bunun yanında üretim hanemiz ve tesisimiz olacak inşallah çok kısa bir zaman içerisinde."

        Sosyal medya üzerinden de satış yaptıklarını belirten Arslan, "Kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. İlçe halkımız bizi destekliyor, çok mutlu oldular. Kendileri de destek veriyorlar. Mesela ayvayı biz hiç dışarıdan almıyoruz. Üretici diyor ki buyurun gelin biz de size verelim. Domates hibe veriyorlar. Ayva veriyorlar, nar veriyorlar. Biz birazını kendimiz bütçeyle temin ederek, onları da katıp yapıyoruz. Salça yaparken kimisi odununu veriyor kimisi yardıma geliyor. Çok şükür halkımız kooperatife sahip çıktı. Boş zamanlarımızda da biz taş tozundan döküm yapıyoruz. Boyasını cilasını yapıp narla ilgili birçok şeyi yapıyoruz. Kahve sunumluğu, kürdanlık gibi birçok şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arslan, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kurs açtıklarını aktararak, "12 bayanımız burada her gün kurs alıyorlar ve birlikte üretim yapıyoruz. Sepetçilik kursumuzda sepet örüyorduk. Her çeşit şeyi yapıyorduk. Sepetçilik kursumuz bitti. Şu anda amigurumi (sık iğne tekniğiyle oyuncak bebek örme) kursumuz var. Bayanlarımız burada çok güzel şeyler üretmeye başladılar. Bunları da satarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

        Kooperatif üyesi Burcu Durmaz da amigurumi bebek ve anahtarlık yaptıklarını anlatarak, "Kursiyer olarak hafta içi her gün buraya geliyoruz. Sepet, anahtarlık ve oyuncak yapıyoruz. Hem burada bir kursiyerim hem de yaptığım ürünleri satarak ev ekonomime katkı sağlıyorum." dedi.

        Hürrem Güler ise jalapeno biber topladığını dile getirerek, "Bir kısmını toplayıp İstanbul'a gönderiyoruz. Diğer kısmını da turşu yapıp kooperatifimizde satışa sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te halk oyunu sevdası farklı meslek gruplarından kadınları buluştur...
        Bilecik'te halk oyunu sevdası farklı meslek gruplarından kadınları buluştur...
        Cumhuriyet'in 100. yılında Bilecik buluşması
        Cumhuriyet'in 100. yılında Bilecik buluşması
        Sakarya Nehri'nin çevresinde sonbahar renkleri hakim oldu
        Sakarya Nehri'nin çevresinde sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik'te Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
        Bilecik'te Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu
        Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından ibadete açıldı
        Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından ibadete açıldı