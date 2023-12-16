Bilecik'te arızaya bakmak için indiği tır hareket edince sürücü yaralandı
Bilecik'te arızaya bakmak için indiği tırın kendiliğinden hareket etmesi nedeniyle dengesini yitiren sürücü yaralandı.
Bilecik'te arızaya bakmak için indiği tırın kendiliğinden hareket etmesi nedeniyle dengesini yitiren sürücü yaralandı.
Bilecik'ten Eskişehir istikametine seyreden 26 UC 258 plakalı tırın sürücüsü Selami N, TOKİ Kavşağı mevkisinde durarak, kupa ve dorse arasındaki bölümde oluşan arızaya bakmak için araçtan indi.
Bu sırada tırın aniden hareket etmesi nedeniyle bulunduğu yerden düşen sürücü yaralandı. Tır ise yol kenarında bulunan bariyerlere ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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