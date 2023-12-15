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        Pazaryeri'nde öğrenci ve velilere engellilerin karşılaştığı zorluklar sinema filmiyle anlatıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak" projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğrencilere etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:35
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        Pazaryeri'nde öğrenci ve velilere engellilerin karşılaştığı zorluklar sinema filmiyle anlatıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak” projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğrencilere etkinlik düzenlendi.

        Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Belediye Kültür Merkezi sinema salonunda öğrencilere ve velilere “Her Çocuk Özeldir” isimli film gösterildi.

        Özel bir öğrencinin arkadaşları, ailesi ve öğretmenleri tarafından okul ve evde dışlandığını anlatan ve bir resim öğretmeninin onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayarak sabır ve özenle kendisini bulmasına yardımcı olarak kazandığı filmde ele alınıyor.

        350 kişinin 2 saat boyunca izlediği film sonunda Pazaryeri Belediyesi tarafından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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