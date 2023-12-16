Bilecik'te tüfekle yaralanan pelikan tedaviye alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kanatlarında saçma yaraları bulunan pelikanın tedavisine başlandı.

Dömez köyü yakınında yaralı pelikanı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, pelikanın kanatlarından tüfekle yaralandığını belirledi. Tedavisi için veterinerlere teslim edilen pelikanın vücudundaki kanamalara müdahale edildi.

Pelikan, tedavisinin tamamlanması için Bursa Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

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