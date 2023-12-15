Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde "Müslümanların Gözünde Kudüs Konferansı" düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Prof. Dr. Adem Apak tarafından "Müslümanların Gözünde Kudüs" konulu konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde "Müslümanların Gözünde Kudüs Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Prof. Dr. Adem Apak tarafından “Müslümanların Gözünde Kudüs” konulu konferans verildi.

        Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin organize ettiği etkinlik, Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın açılış konuşmasının ardından konferans veren Prof. Dr. Apak, bölgenin en huzurlu dönemini Müslümanların hakimiyetinde geçirdiğini söyledi.

        Prof. Dr. Apak, "Tarihe baktığımızda gerek Müslümanların gerekse diğer din mensuplarının bu coğrafyada huzur ve sükun içerisinde yaşadıkları dönem sadece Müslümanların hakim olduğu birlik ve bütün olduğu dönemdir. O nedenle Müslümanlar şu veya bu gerekçeyle aralarındaki çatışmaları ortadan kaldırarak tek bir vücut halinde hareket ederlerse Kudüs tekrar Müslümanların hakimiyetinde olacak ve tekrar huzur ve sükunun merkezi olacaktır." dedi.

        Kahraman, konferansın ardından Apak'a hediye vererek teşekkür etti.

        Konferansa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, belediye encümenleri, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Bilecik'te "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği Paneli" yapıldı
        Bilecik'te "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği Paneli" yapıldı
        Pazaryeri'nde öğrenci ve velilere engellilerin karşılaştığı zorluklar sinem...
        Pazaryeri'nde öğrenci ve velilere engellilerin karşılaştığı zorluklar sinem...
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Pazaryeri'nde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı
        Pazaryeri'nde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı
        Bilecik'te öğrencilere yönelik "Bilinçli Nesiller İçin Gıda Projesi" eğitim...
        Bilecik'te öğrencilere yönelik "Bilinçli Nesiller İçin Gıda Projesi" eğitim...
        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap...
        Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap...