Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 359 gram sentetik uyuşturucu ve 3 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.P ve B.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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