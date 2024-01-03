Bilecik'te araç altında sıkışan kedi kurtarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil altında sıkışan kedi kurtarıldı.

Camicedit Mahallesi'nde, otomobilin çarpması sonucu park halinde bulunan otomobilin altında giren ve sıkışan kediye fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Otomobil altında sıkışan kediyi kurtaran ekipler, Osmaneli Belediye Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Tam donanıma sahip hayvan hastanesinde veteriner hekimler, röntgeni çekilen kedinin kalçada kırık ve omurgasında da zarar gördüğünü belirledi.

İç kanama önleyici ilaç uygulaması yapılan kedinin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.