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        Bilecik'te araç altında sıkışan kedi kurtarıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil altında sıkışan kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:54
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        Bilecik'te araç altında sıkışan kedi kurtarıldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil altında sıkışan kedi kurtarıldı.

        Camicedit Mahallesi'nde, otomobilin çarpması sonucu park halinde bulunan otomobilin altında giren ve sıkışan kediye fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

        Otomobil altında sıkışan kediyi kurtaran ekipler, Osmaneli Belediye Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Tam donanıma sahip hayvan hastanesinde veteriner hekimler, röntgeni çekilen kedinin kalçada kırık ve omurgasında da zarar gördüğünü belirledi.

        İç kanama önleyici ilaç uygulaması yapılan kedinin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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