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        Osmaneli 'de sis etkili oldu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:48
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        Osmaneli 'de sis etkili oldu
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        Hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük ise 4 derece olması beklenen ilçede sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinin yanı sıra, çevre yolu ve ilçe yollarında da sis etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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