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        Bilecik Valisi Aygöl inşası süren sağlık yatırımlarını denetledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yıkılan Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının bulunduğu alanda inşası devam eden sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:52
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        Bilecik Valisi Aygöl inşası süren sağlık yatırımlarını denetledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yıkılan Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının bulunduğu alanda inşası devam eden sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile lojistik binası projeleri için eski Bilecik Devlet Hastanesinin yataklı servisi ile lojmanlarının yıkımlarının gerçekleştirildiği ve yeni binaların yapımına başlandığı belirtildi.

        İnşaatı devam eden Sağlıklı Hayat Merkezinin, sağlığa yönelik risklerden bireyleri ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, merkezde 9 birimin hizmet vereceği ifade edildi.

        Açıklamada, proje kapsamındaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ise ambulansların bakım, onarım ve teknik hizmetlerinin verildiği İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Merkezi için yeni hizmet alanı oluşturulacağı, yatırımların 1 Temmuz itibarıyla hizmete açılmasının planlandığı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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