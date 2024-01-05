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        Bilecik Valisi Aygöl'den Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "BİL-EN Programı" kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:52
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        Bilecik Valisi Aygöl'den Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "BİL-EN Programı" kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aygöl, velilerin kendisinin okula gelmeyeceğini düşündüklerini öğrenmesi üzerine Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna sürpriz ziyarette bulundu.

        Ziyarette öğrencilerin ve velilerin ilgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, kentteki her okulu uzak ya da yakın gözetmeksizin ziyaret edeceklerini belirterek, öğrencilere Togg'la buluşturma sözü verdi.

        Okuldaki okuma etkinliğine katılan, velilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinleyen Aygöl, tüm eğitim çalışanlarına başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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