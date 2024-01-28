5 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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