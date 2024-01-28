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        5 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:26
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        5 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı.

        Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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