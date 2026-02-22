Bilecik'te yıllardır süren imar sorunu çözüme kavuşturuldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ve köy muhtarlığı işbirliğinde uzun yıllardır çözüme kavuşmayan imar sorununun çözüldüğü bildirildi.
Baharözü Mahallesi Muhtarı Selim Gençer, yaptığı açıklamada, köyün mahalle statüsüne geçirilmesiyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun destekleri ile başta altyapı olmak üzere kanal çalışması, fiber internet altyapısı, mezarlıkların bakımı, cami içi ve çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi.
Girişimleri sonucu yıllardır süren imar sorununun da çözüme kavuşturulduğunu aktaran Gençer, tapuların bir ay içinde vatandaşlara verileceğini bildirdi.
