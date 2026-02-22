Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. M.İ. (26) yönetimindeki 11 ACB 252 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunun Saraycık mevkisinde sürücünün yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

