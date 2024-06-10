Bilecik'te sigara izmariti ve çöp atanlara ceza uygulanacak

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında yerlere sigara izmariti ve benzeri çöpleri atanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin, kent merkezi başta olmak üzere birçok noktada belirli aralıklarla yapılan denetimlerle yere sigara izmariti atanların yakından takip edildiğini kaydetti.

Kabahatler kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem yapma yetkileri ve sorumluluklarının olduğunu aktaran Öndersev, şu bilgilere yer verdi: