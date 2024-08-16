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        Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyeleri azaldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:28
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        Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyeleri azaldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı.

        İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göleti'nde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü.

        Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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