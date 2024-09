MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Osmanlı Devleti'nin muhteşem medeniyetinin mirasçısı olarak bizler barışın ve hoşgörünün, adaletin ve istikrarın, hüküm sürmesi için çalışmayı, insanlık adına bir vazife olarak görmeliyiz." dedi.

Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna uzanan şanlı mazinin ilk taşlarının Söğüt'te döşendiğini söyledi.

Destici, dünyanın her yerinde sömürünün, haksızlığın, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir çağın yaşandığını vurgulayarak, "Tarihte, Türk'ün hakimiyetinde, Osmanlı'nın idaresinde, yüzlerce yıl, her dinden, her ırktan, her milletten, insanların, huzurla, güvenle, barış içinde yaşadıkları o topraklarda Osmanlı olmayınca, yani Müslüman Türk olmayınca huzur da yok, adalet de yok, barış da yok. Onun için biz var olmak zorundayız." dedi.

Türk milletini kimsenin ayırmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Destici, şunları kaydetti: