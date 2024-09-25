Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü takımının teknik heyet ve oyuncularının tanıtımı yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Bozüyük halkının kadın voleybol takımını sevdiğini ifade etti.

Önceki dönemlerde 2. Lig'de mücadele eden takımı halkın kendi sahasında ve deplasmanda yalnız bırakmadığını anımsatan Bakkalcıoğlu, "1. Lig'de mücadele etmek zor. Çok güçlü rakipler var. Büyük bir mücadele sürecine gireceğiz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kurduğumuz bu kadro başarı elde edecektir. Takımımıza başarılar diliyor, halkımızı takımımız da yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.