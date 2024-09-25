Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek

        Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü takımının teknik heyet ve oyuncularının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 08:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü takımının teknik heyet ve oyuncularının tanıtımı yapıldı.

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Bozüyük halkının kadın voleybol takımını sevdiğini ifade etti.

        Önceki dönemlerde 2. Lig'de mücadele eden takımı halkın kendi sahasında ve deplasmanda yalnız bırakmadığını anımsatan Bakkalcıoğlu, "1. Lig'de mücadele etmek zor. Çok güçlü rakipler var. Büyük bir mücadele sürecine gireceğiz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kurduğumuz bu kadro başarı elde edecektir. Takımımıza başarılar diliyor, halkımızı takımımız da yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

        Kulüp Başkanı Mehmet Türe de büyük hayallerle çıktıkları yolda 1. Lig'de mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Oyunculardan smaçör Melike Çalkan ise 10 yaşında Bozüyük Belediyespor voleybol takımıyla spora başladığını anlatarak, hedeflerine ulaşmak için takım olarak mücadele edeceklerini söyledi.

        Program, teknik heyetin ve oyuncuların tanıtımıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da korkunç olay! Doğum gününde cinayet!
        Adana'da korkunç olay! Doğum gününde cinayet!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        BŞEÜ Osmaneli Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni yapıldı
        BŞEÜ Osmaneli Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni yapıldı
        Bilecik'te "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Bilecik'te "2024 Yılı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl, öğrencilerle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl'den "Ahilik Haftası" mesajı
        Bilecik Valisi Aygöl'den "Ahilik Haftası" mesajı
        Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Tekin'den "çöp toplama" açıklaması
        Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Tekin'den "çöp toplama" açıklaması
        Bilecik'te gümrük kaçağı 66 bin makaron ele geçirildi
        Bilecik'te gümrük kaçağı 66 bin makaron ele geçirildi