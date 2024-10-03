Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 5,5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

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