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        Bilecik'te şüphelinin aracında tabanca ve tüfek ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aracında tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:41
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        Bilecik'te şüphelinin aracında tabanca ve tüfek ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aracında tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek bulunan zanlı gözaltına alındı.

        Bilecik-Eskişehir kara yolunun Demirköy mevkisinde araç içinden silah gösterildiği ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

        Şeyh Şamil Parkı yakınlarında durdurulan araçta yapılan aramalarda tabanca ve pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Zanlı hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, silahla tehdit ile ateşli silahlar bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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