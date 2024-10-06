Bilecik'te şüphelinin aracında tabanca ve tüfek ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aracında tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek bulunan zanlı gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aracında tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek bulunan zanlı gözaltına alındı.
Bilecik-Eskişehir kara yolunun Demirköy mevkisinde araç içinden silah gösterildiği ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.
Şeyh Şamil Parkı yakınlarında durdurulan araçta yapılan aramalarda tabanca ve pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlı hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, silahla tehdit ile ateşli silahlar bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
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