Bilecik'te şüphelinin aracında tabanca ve tüfek ele geçirildi

Şeyh Şamil Parkı yakınlarında durdurulan araçta yapılan aramalarda tabanca ve pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aracında tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek bulunan zanlı gözaltına alındı.

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