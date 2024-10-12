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        Bilecik'te şiddet olayları protesto edildi

        Bilecik'te, toplumsal şiddet olaylarına karşı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarınca eylem düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:19
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        Bilecik'te şiddet olayları protesto edildi
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        Bilecik'te, toplumsal şiddet olaylarına karşı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarınca eylem düzenlendi.

        Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Genç İHH Teşkilat Sorumlusu Berfin Gün, 4 Ekim Cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 genç kızın Semih Çelik tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

        Buna benzer olayların önüne geçilmesi için tedbirlerin artırılması çağrısında bulunan Gün, "Sosyal medyanın karanlık yüzünden 'Çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruyacağız?' endişesiyle yaşar hale geldik. Özellikle bazı çevrim içi platformlar zıvanadan çıkmış vaziyette. Günümüzde dünyanın kritik sorunlarından biri haline gelen sosyal medya platformlarının topluma verdiği zararın önüne geçmek için de herkese büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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