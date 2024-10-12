Bilecik'te şiddet olayları protesto edildi

Bilecik'te, toplumsal şiddet olaylarına karşı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarınca eylem düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Genç İHH Teşkilat Sorumlusu Berfin Gün, 4 Ekim Cuma günü İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 genç kızın Semih Çelik tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Buna benzer olayların önüne geçilmesi için tedbirlerin artırılması çağrısında bulunan Gün, "Sosyal medyanın karanlık yüzünden 'Çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruyacağız?' endişesiyle yaşar hale geldik. Özellikle bazı çevrim içi platformlar zıvanadan çıkmış vaziyette. Günümüzde dünyanın kritik sorunlarından biri haline gelen sosyal medya platformlarının topluma verdiği zararın önüne geçmek için de herkese büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.