Pazaryeri'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik-Bozüyük kara yolunda asfalt çalışması yapılan Karaköy köyü mevkisinde seyreden Serkan K. (38) idaresindeki 11 AP 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Furkan E'nin (24) kullandığı 34 HTS 382 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 11 AP 467 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede olay nedeniyle aksayan trafik, kazalı araçların yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.
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