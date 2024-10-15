Pazaryeri'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik-Bozüyük kara yolunda asfalt çalışması yapılan Karaköy köyü mevkisinde seyreden Serkan K. (38) idaresindeki 11 AP 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Furkan E'nin (24) kullandığı 34 HTS 382 plakalı otomobil çarpıştı.

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