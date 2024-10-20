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        Bilecik'te iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:25
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        Bilecik'te iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hilti çalarak, araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

        Kimliği belirlenen şüpheli ile araçta bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerden birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından tutuklandı, diğeri hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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