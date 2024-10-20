Bilecik'te iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından tutuklandı, diğeri hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerden birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hilti çalarak, araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.