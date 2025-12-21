Bilecik Pazarcıklılar Derneğinden "Boza ve Helva Gecesi"

Bilecik Pazarcıklılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından “Boza ve Helva Gecesi” düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geleneksel etkinlikte, konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazarcıklılar Derneğinin önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Birlik ve beraberlik oldukça bizler dimdik ayakta kalırız. Bu geceyi düzenleyen başta dernek başkanı Ahmet Demirel ve yönetim kuruluna, katılım sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Pazarcıklılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Demirel ise ev sahipliği yaptıkları geceye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılan herkese teşekkür etti.

Boza ve Helva Gecesi’ne AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi il başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri ile Bursa, Bozüyük ve İstanbul’daki dernek başkanları, sivil toplum ve kamu kuruluşları temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte Bilecik’te yaşayan Pazarcıklılar ile çok sayıda davetli yer aldı.