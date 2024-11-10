Büyük Önder Atatürk, Bilecik'in ilçelerinde anıldı

Programda, Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, diğer ilgililer, öğrenciler ile vatandaşlar yer aldı.

Pazaryeri'ndeki törende de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden, Atatürk'ün hayatının slayt gösterisiyle anlatıldığı program, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Osmaneli'nde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen, Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ile diğer ilgililerin katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

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