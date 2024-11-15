Amasya Vali Yardımcılığına atanan Osmaneli Kaymakamı Ünal için veda yemeği düzenlendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna, Amasya Vali Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'in ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Cumhuriyet Savcıları İsmail Küçükdağ ve İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.