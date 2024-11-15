Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Amasya Vali Yardımcılığına atanan Osmaneli Kaymakamı Ünal için veda yemeği düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna, Amasya Vali Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Vali Yardımcılığına atanan Osmaneli Kaymakamı Ünal için veda yemeği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna, Amasya Vali Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'in ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Cumhuriyet Savcıları İsmail Küçükdağ ve İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Torun, Ünal ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Ünal ise Osmaneli'nde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Osmanelilerden helallik istedi.

        Programda, Belediye Başkanı Torun, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Tapu Kadastro Müdür Vekili Hülya Bostan, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin tarafından Ünal'a plaket ve hediyeler takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BYD Türkiye’de günlük 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günlük 150 araç satacak
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        Beyoğlu'nda banyo sırası cinayeti!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu
        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu
        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı
        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı
        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" ya...
        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" ya...
        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı