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        Bilecik'te dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:16
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        Bilecik'te dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Pazaryeri-Bursa karayolu Ahı Dağı mevkisinde F.E'nin kullandığı 01 AIU 825 plakalı otomobil, dere yatağına düştü.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki N.İ'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü F.E, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü F.E'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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