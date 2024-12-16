Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Bilecik'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Naci G, yönetimindeki 34 VT 2451 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Aşağıköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte Pembe İ, yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Pembe İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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