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        Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:04
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        Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Naci G, yönetimindeki 34 VT 2451 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Aşağıköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile birlikte Pembe İ, yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Pembe İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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