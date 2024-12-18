Bilecik Valisi Aygöl, Erikli Tabiat Parkı'nı inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesindeki Erikli Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, parktaki tarihi Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Aygöl, daha sonra beraberindekilerle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeleri değerlendirdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, parkın doğal güzelliğinin korunarak turizm merkezi haline getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.