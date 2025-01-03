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        Bilecik'te her hafta cuma günleri vatandaşlara pilav ikram edilecek

        Bilecik Valiliğince Şeyh Edebali Külliyesi'nde ve Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde her hafta cuma namazlarının ardından vatandaşlara pilav ikram edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:02
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        Bilecik'te her hafta cuma günleri vatandaşlara pilav ikram edilecek
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        Bilecik Valiliğince Şeyh Edebali Külliyesi'nde ve Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde her hafta cuma namazlarının ardından vatandaşlara pilav ikram edilecek.

        Kentte Osmanlı'dan bugüne çeşitli etkinliklerde ikram edildiği bilinen, Yörük Türkmenlerce başlatılan "şifalı pilav" geleneğinin yaygınlaştırılması için Valilik tarafından çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda İl Özel İdaresi personelince hazırlanan pilav, bugün ilk kez cuma namazının ardından Şeyh Edebali Külliyesi'nde vatandaşlara dağıtıldı. Her hafta burada ve Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde devam edecek pilav ikramını isteyen hayırseverler de İl Özel İdaresine başvurarak gerçekleştirebilecek.

        Şeyh Edebali Külliyesi'nde vatandaşlara pilav dağıtan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, gazetecilere, "şifalı pilav"ın bir Osmanlı geleneği olduğunu söyledi.

        Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak bilindiğini belirten Aygöl, şunları ifade etti:

        "Şifalı pilav geleneği, aslında 700 yılın üzerinde bu topraklarda sürmüş bir gelenek. Vatandaşlarımız bu pilav için saatlerce bekleyebiliyor çünkü geceleri dualarla, Kur'an okunarak hazırlanıp şifa niyetine dağıtılıyor. Bu Osmanlı geleneğini Osmanlı'nın kurulduğu şehirde başlattığımızdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

        Vatandaşlardan 74 yaşındaki Arif Durmuş da organizasyonun hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Durmuş, "Allah nasip ederse iş insanlarımız seve seve bu hediyeyi ihtiyaç sahiplerine verirler. Gerçekten çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Etkinlikte, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da yer aldı.

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