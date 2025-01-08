Bozüyük'te evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, daha önce de ev eşyalarını çalarak başka bir şüpheliye sattıkları tespit edildi.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir eve izinsiz giren kişilerin olduğu ihbarını alan polis, ikametten buzdolabı çıkarmaya çalışırken 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

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