Bilecik'in tarihi Söğüt ilçesinin dijital ortamda tanıtılması için proje geliştirildi

Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı Söğüt'ün tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması amacıyla "360 Derece Sanal Tur, Sesli Rehber ve Web Portal Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçedeki tarihi eserler, 360 derece çekimlerle dijitalleştirilerek ziyaretçilere Türkçe ve İngilizce erişim imkanı sağlanacak. Proje, Osmanlının kuruluşuna tanıklık etmiş toprakları, yerli ve yabancı turistlere daha iyi tanıtmayı amaçlıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, QR kod sistemine entegre edilen tarihi eserlere ilişkin bilginin cep telefonlarından alınabildiğini söyledi.

Sistem sayesinde Ertuğrul Gazi Türbesi gibi önemli eserler hakkında kapsamlı bilgiye ulaşılabileceğini anlatan Durgut, şunları dile getirdi:

"Projeyi sadece turizmi artırmaya yönelik değil aynı zamanda Söğüt’ün tarihini genç nesillere aktarmak için geliştiriyoruz. Söğüt'te bulunan tarihi eserlerimiz ve görülmesi gereken yerlerin tamamını kapsayan bir gezi rotası oluşturduk. Bu projeyle, Türkiye'de ve dünyada yaşayan Türklerin köklerini tanımasını istiyoruz. Osmanlının kuruluşunun ilk adımlarının atıldığı bu toprakları gençlere tanıtmak, tarihi görevimizdir. O yüzden yaptığımız bu proje, inşallah Söğüt'ün tanıtımına, tarihi misyonuna ve gelecek nesillerin tarih açısından nereden gelmişiz, nereye evriliyoruz... Köklerinden doğan bir milletin ilk ayak sesleri olacağını düşünüyoruz.

İnşallah bu projemizle hem Söğüt'e hem de Türk ve Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunacağız."

Proje kapsamında geliştirilen dijital tanıtım materyallerinin sadece yerli turistlere değil Pakistan, Afganistan, Sudan ve Fas gibi ülkelerden gelen ziyaretçilere de hitap edeceğini vurgulayan Durgut, "Özellikle son yıllarda Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle bu ülkelerden Söğüt'e yoğun turist akını yaşanıyor. Bu ilgiyi daha da artırmayı hedefliyoruz. İngilizce dil seçeneğinin yanı sıra farklı dilleri de projeye entegre edeceğiz." dedi.

- "Söğüt, bir milyondan fazla turisti ağırlıyor"