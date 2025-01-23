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        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:09
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        Bilecik'te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Bilecik'te, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen, kentteki güvenlik ve acil durumlara yönelik alınan tedbirler, güncel değerlendirmeler ile koordinasyon çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, acil durum senaryolarına hazırlık süreci görüşüldü, GAMER'in etkin şekilde işlemesinde kurumlar arası işbirliği ile bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

        Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kaymakamlar, emniyet ve jandarma temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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