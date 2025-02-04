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        Bilecik'te fabrika inşaatında vinçten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, fabrika inşaatında vinçten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:03
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        Bilecik'te fabrika inşaatında vinçten düşen 2 işçi hayatını kaybetti
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, fabrika inşaatında vinçten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında, yaklaşık 10 metre yükseklikteki vinçte çalışan İbrahim B. (30) ile Ayaz O. (23), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İbrahim B, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayaz O. ise Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılar buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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