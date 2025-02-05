Pazaryeri'nde kar yağışı etkili oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede başlayan kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler karla kaplandı.
İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının, köylerde ise 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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