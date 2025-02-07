Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşüldü. 2025 yılı zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ve meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, atık su tarifeleri, Belediye harç tarifeleri, katı atık bertaraf tarifeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

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