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        Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:35
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        Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmaları inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Havzası'ndaki çalışmalarla kentin kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

        Açıklamada inceleme sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, havzanın tarihi mirasına sahip çıkılması için gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

        Restorasyonun ardından bölgenin önemli bir turizm ve kültür merkezi hale geleceğini vurgulayan Aygöl, "Tarihi dokusunu artıran bölge, misafirlerini ağırlamaya ve şehrimizin turizmine katkı sağlamaya hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

        İncelemede Aygöl'e, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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