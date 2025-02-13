Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te şehir merkezine inen tilki görüntülendi

        Bilecik'te yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te şehir merkezine inen tilki görüntülendi
        ABONE OL

        Bilecik'te yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak'ta, tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kayıtta, sokakta dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer aldı.

        Bir kedinin tilkiyi görüp kaçması da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"

        Benzer Haberler

        Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı
        Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı
        Bilecik Belediyesi "Anne taksi" uygulamasını başlattı
        Bilecik Belediyesi "Anne taksi" uygulamasını başlattı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi
        Bilecik'te bir kadını bıçakla yaralayıp polise teslim olan şüpheli tutuklan...
        Bilecik'te bir kadını bıçakla yaralayıp polise teslim olan şüpheli tutuklan...
        Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı
        Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı
        Tavuk çiftliği elektriğini devlet desteğiyle kurulan güneş santralinden sağ...
        Tavuk çiftliği elektriğini devlet desteğiyle kurulan güneş santralinden sağ...