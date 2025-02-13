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        Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı

        Bilecik İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve bölgelere kesintisiz hizmet verecek şantiyeler, hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:26
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        Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı
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        Bilecik İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve bölgelere kesintisiz hizmet verecek şantiyeler, hizmete açıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, yerinde yönetimin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini ifade etti.

        İlçelerdeki altyapı, ulaşım, karla mücadele ve yapım çalışmaları gibi birçok faaliyetin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesini hedeflediklerini aktaran Aygöl, "Açılan şantiyelerin içerisinde kanal kazıcı, greyder, 2 adet damperli kamyon ve binek araç yıl boyunca hazır bulundurulacak. Gölpazarı-Yenipazar, Söğüt-İnhisar, Bozüyük-Pazaryeri ve merkez-Osmaneli şantiyeleri hizmet verecek. İl Özel İdaresi şantiyeleri, şehir genelindeki çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak." dedi.

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